Rose McGowan steunt vermeende slachtoffers Marilyn Manson

Rose, een van de eerste vrouwen die Harvey Weinstein beschuldigde van seksueel misbruik, heeft tijdens haar relatie met Manson bijna twintig jaar geleden geen misbruik meegemaakt. „Maar dat zegt niets over hoe hij daarvoor of daarna met anderen is geweest”, aldus de actrice. „Het kost tijd om naar voren te komen met je verhaal en ik ben trots op deze vrouwen en iedereen die opkomt tegen een misbruiker.”

Bekijk ook: Zo gewelddadig was Marilyn Manson volgens deze 4 vrouwen

Ze wil dat mensen de vermeende slachtoffers niet aanvallen omdat ze hebben gewacht met het delen van hun verhaal. „Dat zorgt ervoor dat anderen niets durven te zeggen.”

Actrice Evan Rachel Wood, een andere ex-verloofde van Manson, vertelde maandag op social media jarenlang door de excentrieke zanger te zijn misbruikt. Ook andere vrouwen deelden daarna verhalen over seksueel misbruik, onderdrukking en mishandeling door Manson. De zanger, die alles ontkent, raakte als gevolg daarvan een acteerklus kwijt en zijn platenlabel en management lieten hem vallen.