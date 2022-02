AvroTros blij met uitsluiting Rusland van Eurovisie Songfestival

De omroep riep de EBU eerder vrijdag op om Rusland uit te sluiten na de inval in Oekraïne. „Dit is de tijd dat Europa zich moet verenigen en laten zien waar we voor staan. Ruslands militaire acties gaan allang niet meer over politiek; dit gaat om een grove schending van universele waarden als soevereiniteit en mensenrechten”, stelde AvroTros-directeur Eric van Stade.

Ook diverse omroepen in andere landen spraken zich in de afgelopen twee dagen uit en verhoogden daarmee de druk op de EBU. De organisatie verklaarde eerder dat Rusland gewoon mee kon doen. Die verklaring werd echter gegeven vlak voordat de oorlog in Oekraïne begon.