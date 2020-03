Beste Zangers maakt songfestivalspecial

De presentatie is in handen van Edsilia Rombley. Deelnemers zijn onder anderen oud-kandidaten Lenny Kuhr, Maribelle, Franklin Brown en René Froger. Ook Kim-Lian van der Meij, Thomas Berge en Emma Heesters doen mee. Het programma is al opgenomen. De opnames vonden plaats voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Vorig jaar was er ook een special rond het songfestival te zien. Toen waren OG3NE, Trijntje Oosterhuis, Glennis Grace, Jan Dulles, Gerard Joling, Willeke Alberti, Edsilia Rombley en Jeroen van der Boom te gast.

Na de Beste Zangers-special wordt de vorig jaar aangekondigde documentaire De weg naar de winst voor het eerst uitgezonden over de songfestivaloverwinning van Duncan Laurence.