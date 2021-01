Eerste gevaccineerde Nederlander Sanna Elkadiri vanavond bij Jinek

De 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri werd woensdagochtend in Veghel als eerste in Nederland ingeënt met het coronavaccin. Minister Hugo de Jonge was erbij toen de eerste prik werd gezet.

De Telegraaf sprak de eerst gevaccineerde Nederlander al eerder. Ze zei na afloop dat de prik geen pijn deed, en dat ze zich er goed bij voelde. „Na de prik dacht ik eigenlijk dat hij nog moest komen! Nu voel ik me gewoon gezond en vitaal, niks aan de hand. Al was ik wel gespannen hoor. Niet zozeer vanwege de prik zelf, maar vanwege alle aandacht hier. Het is echt heel bijzonder om de eerste te mogen zijn. Dat ik hiermee in de geschiedenisboeken kom, dat is heel bizar.”