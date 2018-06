Bruce Springsteen vergist zich

De rockster begon zijn optreden met Hallo Ohio, de staat die naast Michigan ligt.

Daarna sprak Springsteen zijn publiek nog ongeveer zes keer aan met Ohio. Hebben we het naar ons zin, Ohio?

Het was gitarist Steven van Zandt die hem uiteindelijk in zijn oor fluisterde dat ze optraden in Michigan. Zichtbaar teleurgesteld bood Bruce zijn excuses aan. “Dit is de nachtmerrie van iedere voorman”, zo liet hij weten. Dat meldt amerika.blog.