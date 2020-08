Waarom stopte Sean Connery toch zo rigoreus?

Sean Connery als James Bond, de rol waarmee hij ondanks zijn eindeloze cv, de meeste bekendheid mee verwierf Ⓒ Getty Images

Sean Connery heeft een indrukwekkend cv met meer dan 70 (!) grote films die hij over maar liefst zeven decennia maakte! Daarna ging hij met pensioen, al was hij volgens kenners nog lang niet over zijn hoogtepunt. Dinsdag is het Hollywoodicoon 90 geworden en kijkt Independent terug op die verwonderlijke en o zo definitieve beslissing van een van Hollywoods grootste acteurs.