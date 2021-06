Dick Maas maakt boekenserie van Amsterdamned

„Het was de afgelopen jaren heel lastig om nieuwe projecten van de grond te krijgen”, stelt Maas. „Ik heb een flink aantal scenario’s die nu niet gefinancierd kunnen worden. Maar ik wil wel blijven schrijven, ik barst van de ideeën.” Uit deze urgentie groeide het plan om een ’Baantjer-achtige’ reeks te gaan maken met personages uit de beroemde thriller over een moordenaar die de Amsterdamse grachten onveilig maakt.

Amsterdamned was eind jaren tachtig een grote hit in de Nederlandse bioscopen. De hoofdrollen werden gespeeld door Huub Stapel, Monique van de Ven, Hidde Maas, Wim Zomer, Tatum Dagelet en Serge-Henri Valcke. „We merken wel of mijn idee aanslaat, ik heb er veel plezier in om de boeken te schrijven”, aldus Maas. Hij hoopt mogelijk een omroep of zender te vinden die in de toekomst oren heeft naar een Amsterdamned-serie.

In De Naakte Getuige vindt de politie twee tieners dood in het bos bij een uitgebrande auto. Het laatste wat ze aan de politie gemeld hebben is dat er een naakte vrouw onder het bloed in de auto lag. De vrouw is echter spoorloos verdwenen. Het onderzoek leidt rechercheur Eric Visser naar de wereld van geheime seksfeesten.