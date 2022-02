Nelly biedt excuses aan na uitlekken expliciete videobeelden

Premium Binnenland

Man op Facebook uitgemaakt voor pedofiel: vrouw (31) veroordeeld

Een vrouw (31) uit Heerhugowaard is ervan overtuigd dat een man vijftien jaar geleden haar zusje heeft misbruikt, al is hij hier nooit voor vervolgd of veroordeeld. Ze maakte hem in privéberichten via Facebook aan zijn dochter en aan een vriendin uit voor ’pedofiel’ en ’verkrachter van meisjes’.