’Afscheid Harry van militaire posities buitengewoon triest’

Prins Harry was ruim tien jaar actief voor de Britse strijdkrachten. Hij volgde de militaire academie Sandhurst en werd als helikopterpiloot twee keer uitgezonden naar Afghanistan. In 2015 nam de prins na tien jaar afscheid van het leger. Na zijn terugkeer bleef hij zich wel inzetten voor zijn oude kameraden. Zo bedacht Harry de Invictus Games, waar gewond geraakte militairen zich kunnen meten met lotgenoten uit andere landen.

Sinds december 2017 bekleedde Harry naast enkele andere ere functies, de puur ceremoniële positie van kapitein-generaal van de mariniers. Hij nam de titel over van zijn grootvader Philip, die destijds na 64 jaar een stapje terug deed.

Harry voelde zich thuis bij het leger. Het was de eerste plek waar hij zichzelf kon zijn zonder koninklijke behandeling. Zo gaf hij in 2012 toe dat hij liever ’Captain Wales’ was dan prins Harry en in 2017 zei de hertog van Sussex dat dienen in het leger ’de beste ontsnapping’ was die hij ooit had gehad. „Het voelde alsof ik echt iets bereikte”, vertelde hij. „Ik voelde me onderdeel van een team. Ik was geen prins, ik was gewoon Harry.”

In hetzelfde interview gaf Harry destijds al aan dat hij liever van zijn koninklijke titels afzag maar dat hij bleef uit loyaliteit voor koningin Elizabeth.