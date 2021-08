Emma Heesters en vriend kopen samen huis

Video

Binnenkijken: Oerlemansjes verkopen villa voor 60 miljoen!

Reinout en Danielle Oerlemans hebben hun megavilla in Los Angeles verkocht aan de Canadese hitsensatie The Weeknd. Abel Tesfaye, zoals de zanger eigenlijk heet, betaalde er maar liefst 70 miljoen dollar voor. Dat is omgerekend zo’n 60 miljoen euro.