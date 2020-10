Publiek voorlopig niet welkom bij The Voice of Holland

Dat heeft RTL besloten na de aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet, weet RTL Boulevard. Het is nog niet bekend of publiek tijdens de liveshows van de populaire talentenjacht wel weer is toegestaan.

De opnames van de audities van The Voice of Holland - met een beperkte hoeveelheid klapvee in de studio - zijn al achter de rug. Coach Anouk was tijdens deze draaidagen niet fysiek aanwezig in de studio. De zangeres maakte haar opwachting via een videoverbinding. Anouk heeft last van ernstige astma en wil daarom elk risico op een coronabesmetting mijden.