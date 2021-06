Sterren steunen Britney Spears

Haar ex-vriend Justin Timberlake, met wie ze van 1999 tot 2002 samen was, liet via Twitter weten dat ’iedereen Britney nu moet steunen’. Het voormalige showbizzkoppel ging niet bepaald soepel uit elkaar, waarna ze vrijwel geen contact meer hebben gehad.

„Na alles wat we vandaag gezien hebben, moeten we massaal achter Britney Spears gaan staan. Ongeacht ons verleden samen, waarin we goede en slechte tijden hebben gekend. Dat doet er allemaal niet meer toe. Maar wat er nu met haar gebeurt is gewoon niet juist. Geen enkele vrouw zou het zeggenschap over haar eigen lijf mogen kwijtraken”, aldus de zanger.

Hij vervolgt: „Niemand zou óóit tegen zijn of haar wil vastgehouden moeten worden of überhaupt toestemming moeten vragen om toegang te krijgen tot datgene waarvoor ze keihard gewerkt hebben. Jessica (Biel, red.) en ik zenden al onze liefde, en vooral al onze steun, naar Britney in deze moeilijke tijden. We hopen dat de rechtbank de juiste beslissing maakt en haar het leven laat leiden dat ze wil leiden.”

Ook Mariah Carey laat van zich horen: „Britney, we houden van je. Blijf sterk!” De zangeres kampte in het verleden ook met mentale problemen, waarvoor ze zich liet opnemen in een kliniek. De druk van het altijd maar moeten presteren, slank en mooi zijn, mensen moeten pleasen en vooral je eigen mening niet verkondigen, zijn zaken waarmee zij ook te maken gehad heeft.

„God zegene Britney Spears”, laat zangeres Halsey weten. „Ik hoop met heel mijn hart dat ze vrijheid krijgt en bevrijd wordt uit deze mishandelende situatie. Ik bewonder haar moed om voor zichzelf op te staan vandaag. Daarbij wil ik tegen iedereen die denkt zeggenschap te hebben over het feit dat iemand een kind op de wereld zou willen zetten: fuck you!”

De laatste opmerking slaat op de uitspraak die Britney deed over dat ze graag wil trouwen en een kind wil krijgen met haar vriend Sam Asghari, maar dat dat niet mogelijk is, omdat ze een spiraaltje heeft. En haar vader en zorgmanager zouden verbieden die eruit te laten halen door een dokter.

R&B-zangeres Brandy sloot zich aan bij Mariah en Halsey. Zij postte een simpele, maar heldere boodschap. „Ik stuur hierbij al mijn liefde naar Britney Spears én haar fans.”