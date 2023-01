Premium Het beste van De Telegraaf

Strafzaak tegen omstreden pornoster gaat waarschijnlijk niet door ’Je telt niet mee als Ron Jeremy je niet heeft aangerand’

Met meer dan tweeduizend pornofilms op zijn naam kan Ron Jeremy (69) een icoon worden genoemd. Fans van over de hele wereld wilden met de Amerikaan op de foto en kochten, of downloadden, massaal zijn video’s. Maar van de cultheld van weleer is weinig meer over. Steeds meer vrouwen beschuldigen hem van seksueel misbruik en mocht hij worden veroordeeld, dan kan de voormalige pornoster zich opmaken voor een gevangenisstraf van 250 jaar. Maar zover lijkt het niet te komen. Jeremy heeft „ernstige dementie” en zal daarom hoogstwaarschijnlijk als „niet geschikt” worden beoordeeld voor een strafzaak tegen hem. Het is een grote klap voor de vermeende slachtoffers...