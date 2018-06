Sylvana verder zonder Redmond

„Hij heeft hoogstwaarschijnlijk een scheurtje in zijn lies”, vertelt de 41-jarige Strictly Come Dancing-deelneemster, die lief en leed met Redmond deelde.

„Het lijkt wel the story of my life; altijd als alles goed gaat, komt er iets op mijn pad waardoor mijn veerkracht wordt beproefd. Het dansen, dat voor mij nadat mijn relatie over ging therapeutisch werkt, heeft Redmond en mij namelijk niet alleen in fysieke zin maar ook emotioneel dicht bij elkaar gebracht. We deelden echt alles. Hij was er ook toen ik vorige week een dierbare vriend verloor."

"Nog slechts twee afleveringen en dan is al de finale, die ik nu met Aerjen Mooijweer hoop te halen. Verdergaan met Aerjen voelt een beetje als vreemdgaan met toestemming. Misschien is Aerjen gewoon mijn redder in nood. Zo voelt het in ieder geval wel. En daarom ga ik er voor hem, voor Redmond én voor mezelf alles uithalen wat erin zit!”