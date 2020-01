Lizzo geëmotioneerd door Grammy winst en Kobe Bryant

Nadat ze de prijs voor Best Pop Solo Performance ontving, zei ze: „Bedankt voor deze award. Dit is onverwacht en supercool. Maar als ik dan denk aan waar ik me deze week allemaal druk om maakte, dan valt dat nu volledig weg en stel je je prioriteiten anders. Er zijn nu mensen die rouwen, laten we helende muziek maken, muziek die mensen beweegt en ontroert.”

Bekijk ook: Kobe Bryant geëerd tijdens Grammy Awards

Lizzo opende de awardshow met een eerbetoon aan Bryant tijdens haar muziekmedley. „Ik huil om Kobe”, zong de zangeres. Ze won ook een Grammy voor Best Traditional R&B Performance met haar nummer Jerome en voor Best Urban Contemporary album, voor Cuz I Love You.