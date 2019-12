Fockeline Ouwerkerk verwacht tweede kind

„Ik heb de ergste fase overleefd. Het was even pittig, maar nu gaat het allemaal goed”, laat ze aan BuzzE weten. De laatste opnameweken van Dit zijn wij had ze regelmatig last van misselijkheid. „Maar het was heel vreemd hoe je dat kan ’uitzetten’ als je voor de camera staat. Je speelt dan bijvoorbeeld een bejaarde Anna, die kan niet zwanger of misselijk zijn; mentaal werkt dat best goed. Je draait de knop in een keer om.”

In de serie Dit zijn wij speelt zij een vrouw over de tijdspanne van bijna een halve eeuw. De vierde aflevering van de Nederlandse remake van de Amerikaanse megahit This is us wordt donderdagavond om 20.30 uur uitgezonden op NPO1.

Ouwerkerk kreeg haar eerste kind, Joe, in september 2018. Zij heeft al jaren een relatie met grafisch ontwerper Joeri Wetters.