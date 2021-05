New York Times prijst Jeangu voor ’Black Lives Matter-moment’

Het nummer Birth of a New Age bevat zinnen in Sranantongo, een taal die ontstond tijdens de slavernijperiode en lang verboden was in Suriname. De tekst in het lied verwijst expliciet naar de veerkracht van mensen van kleur. In de clip worden ook rituelen uitgevoerd die bij winti horen, een traditionele Afro-Surinaamse religie.

Volgens The New York Times past Macrooy met zijn bijdrage in een lange traditie van Songfestivalnummers over sociale of politieke kwesties. Nederland eindigde op de 23e plek. Het lied kreeg wel punten van de vakjury, maar het publiek kende de bijdrage van Macrooy nul punten toe.

Broccoli

In aanloop naar het Songfestival werden er veel grappen gemaakt over de zin ’yu no man broki mi’. De zin betekent ’je kunt mij niet breken’, maar werd door veel grappenmakers verbasterd tot ’you don’t like broccoli’ en ’you are my broccoli’. „Ik was eigenlijk wel een beetje voorbereid op de Mama Appelsap”, liet Jeangu eerder al weten.„Ik kan er ook wel om lachen, zolang het de boodschap niet ontstijgt, maar dat idee heb ik niet.”

In werkelijkheid zingt de zanger in het refrein tekst die is gebaseerd op een oud Surinaams gezegde: Mi na afu sensi, no wan man e broko mi, wat letterlijk ’Ik ben een halve cent, je kan me niet breken’ betekent. Een boodschap van eigenwaarde, veerkracht en vastberadenheid die Jeangu wil overbrengen met het nummer. „Ik ben een optimistisch persoon en het afgelopen jaar was voor iedereen heel zwaar. Maar in plaats van om je heen te kijken en alleen te zien wat er slecht is, kun je ook je eigen kracht van binnen vinden en geloven dat alles goed gaat komen. Het is mijn manier om te zeggen: onderschat me niet, ik ben niet klein te krijgen.”

Black Lives Matter

Een andere boodschap die de zanger in het nummer stopte is dat iedereen het moet kunnen durven zijn ’authentieke zelf’ te zijn, waardoor al snel de link met de Black Lives Matter-beweging werd gelegd. „Dat is wel een van de lagen die erin zit. Maar het is een universeel verhaal van onderdrukking, in welke uiting dan ook. Het gaat om dat je voor jezelf durft op te komen en opkomt voor een gelijke behandeling; ongeacht bijvoorbeeld de kleur van je huid of genderidentiteit. Het is een ode aan iedereen.”