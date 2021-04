Eerste postume album Prince verschijnt eind juli

Prince rondde de opnames van het album in 2010 af maar bracht het nooit uit. Hij bewaarde het naast talloze andere onuitgebrachte projecten in een kluis op zijn landgoed Paisley Park. Volgens The Prince Estate, de beheerder van zijn muziek, deelt de zanger op het album zijn ’zorgen, hoop en visie over een maatschappij in ontwikkeling’.

Op de deluxe-editie van de plaat staan opnames van een concert dat Prince op 28 april 2011 in de beroemde concerthal The Forum in Los Angeles gaf.

Prince overleed in 2016 op 57-jarige leeftijd na een overdosis van de zware pijnstiller fentanyl. Hij scoorde gedurende zijn carrière hit na hit met nummers als Purple Rain en When Doves Cry.