Hondenuitlater Lady Gaga na bijna-doodervaring uit het ziekenhuis

Fischer raakte gewond aan zijn borstkas en longen en moest geopereerd worden. Vanwege complicaties duurde zijn ziekenhuisopname langer dan gedacht. Nu hij ontslagen is uit het ziekenhuis, begint voor hem de verwerking van wat hij eerder een bijna-doodervaring noemde. „Het verwerken van een trauma is veel meer dan omgaan met een ongelukkig moment in het leven”, zegt hij op Instagram.

Tijdens de schietpartij in februari wisten de gewapende mannen twee viervoeters van Gaga mee te nemen. Haar derde hond, Asia, kon ontsnappen. Fischer zei daarover later dat dat zijn beschermengel was. „Terwijl de auto weg snelde en het bloed uit mijn schotwond gutste, kwam er een engel aan die naast me ging liggen. Mijn paniek verminderde en ik werd rustiger toen ik naar haar keek, zelfs toen ik besefte dat het bloed rond haar kleine lichaam van mij was”, zei hij toen.

De honden werden later ongedeerd terug gevonden, maar de verdachten zijn nog altijd niet gepakt. De ontvoering van de hondjes was twee weken geleden een van de onderwerpen in America’s Most Wanted, de Amerikaanse versie van programma’s als Opsporing Verzocht.