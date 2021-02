Tara Reid hoopt op vervolg American Pie

De 45-jarige actrice portretteerde Vicky in de eerste American Pie uit 1999, het vervolg twee jaar later en American Reunion uit 2012. Het succes van de franchise mag dan inmiddels al bijna tien jaar geleden zijn, Reid sluit een terugkeer van de franchise zeker niet uit. „We praten er al eeuwen over. We willen het allemaal graag, maar we zullen zien wat er gebeurt”, vertelde ze in gesprek met Closer magazine.

„Veel acteurs waren destijds bang om in de films mee te spelen, ze dachten dat de humor te ver ging”, herinnert ze zich. „Maar het is uiteindelijk een film over ongemakkelijke tieners en er zat zoveel liefde in. Wat ik zo leuk vind, is dat er geen sprake was van pesten of gemeen gedrag. Veel komedies zijn tegenwoordig gewoon gemeen.”

De actrice heeft overigens nog veel meer dromen dan een vervolg op American Pie... „Ik wil nog steeds een Oscar winnen. Dat is de droom van elke acteur. Ik heb mijn toespraak al helemaal voorbereid en oefen hem in de spiegel met een tube tandpasta als microfoon. Ook zou ik het fantastisch vinden om een ster te krijgen op de Hollywood Walk of Fame, daar is nog tijd voor”, concludeert ze.