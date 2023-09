Dukes of Hazzard-acteur John Schneider: ’Ik móést liegen op sterfbed van mijn vrouw’

Wereldberoemd werd hij in de jaren tachtig als Bo Duke in de tv-serie The Dukes of Hazzard. Zijn oranje General Lee, een Dodge Charger, heeft hij een tijdje geleden al ingeruild voor een minder flitsend model, maar zijn blonde haren is John Schneider, 63 jaar inmiddels, nog altijd niet verloren.

Dukes of Hazzard-sterren John Schneider, Catherine Bach en Tom Wopat (v.l.n.r.). Ⓒ Getty Images