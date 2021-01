Beelden The Voice-ruzie Waylon en Ali B uitgelekt

Op de beelden is te zien dat Ali fel van leer trekt tegen zijn The Voice-collega. Zo noemt de rapper zijn collega onder meer een ’vies klein mannetje met een grote bek’. Een medewerker van de talentenjacht moest tussenbeide komen om Ali terug naar zijn rode stoel te begeleiden.

Over de inhoud van de ’discussie’ wil Ali het niet hebben. „We waren het ergens niet over eens en zijn allebei emotionele gasten. Albert Verlinde beweerde dat het fysiek was, maar het is allemaal verbaal 'Ali Verbali' gebleven", vertelt Ali aan RTL Boulevard.

„Waylon en ik hebben dit eerder meegemaakt. We zijn emotionele broers en zijn net getrouwd wat dat betreft. Na afloop knuffelen we elkaar.”

De rapper voegt daar aan toe: „Dit is het laatste wat ik heb gezegd en ik ga er niks meer over zeggen." Wel zegt hij voortaan meer op ’zijn hoede’ te zijn. Ali vindt het vervelend dat de beelden zijn uitgelekt.

Verder gaat de rapper er niets meer over zeggen, maar tussen hem en Waylon is er volgens hem niets aan de hand. De twee hebben er ’vandaag flink om gelachen’.

Eerder deed het gerucht dat de twee een knokpartij zouden hebben gehad de ronde. RTL liet in een reactie weten dat dit pertinent onwaar was. „De coaches van The Voice of Holland hebben weleens een stevige discussie met elkaar, ze hoeven het niet altijd eens te zijn. Dat houdt het ook interessant voor de kijker. Maar het is pertinent onwaar dat Ali en Waylon met elkaar op de vuist zijn gegaan.”

Ali deelde op Instagram een foto waarop hij Waylon een knuffel geeft. Geloof de leugens niet”, schreef hij bij het kiekje.

Het is niet de eerste keer dat er tussen coaches van het programma de vlam in de pan slaat. Anouk en Lil’ Kleine hadden in 2019 nog bonje met elkaar.