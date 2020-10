’Nieuwe generatie lezers aanboren’

Schrijfster Judith Koelemeijer wist niet beter dan dat voor het evenement Nederland Leest altijd literaire klassiekers werden geselecteerd. Zoals De gelukkige klas van Theo Thijssen of Oeroeg van Hella Haasse. Ze was dan ook zeer verrast en vereerd dat haar debuut Het zwijgen van Maria Zachea uit 2001 dit jaar door de CPNB is uitverkoren voor de leesbevorderingsactie van de bibliotheken in de maand november. „Dat ik dit bij leven nog mee mag maken”, zegt ze lachend.