Topless Geraldine Kemper verwijderd vanwege ’seksuele handelingen’

De Indian summer moet hier nog beginnen, maar Geraldine genoot al volop van een zwoele avond op het strand. De presentatrice genoot van de ondergaande zon terwijl ze topless danste op 10cc’s Dreadlock Holiday.

Hoewel enkel het silhouet van Geraldine en haar vriendinnen te zien was, besloot Instagram dat haar video veel te pikant was en verwijderde de video vanwege ’naaktbeelden of seksuele handelingen’. „Hahaha, pas op! Drie vrouwen op het strand. Ondergaande zon. Je ziet een silhouet van een borst”, schrijft ze bij een screenshot van het bericht van Instagram over dat haar bericht in strijd is met de richtlijnen.”

Het is niet de eerste keer dat Geraldine haar volgers trakteert op pikante content. Zo ging de 30-jarige tv-ster een aantal maanden geleden nog volledig uit de kleren. „Queen of the world”, schreef ze destijds bij de foto waarop de achterkant van haar lichaam in volle glorie te zien is. Die foto staat nog wél altijd online.