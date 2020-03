Ook Idris Elba’s vrouw besmet

In een interview met Oprah Winfrey vertelde het stel zaterdag dat ze samen in quarantaine zitten in New Mexico, waar Elba’s nieuwste film in productie was. „Ik kwam er vanmorgen achter dat ik ook positief getest ben”, laat Sabrina weten.

Van klachten heeft ze tot dusver geen last. „Ik voel niets van wat je zou verwachten van het coronavirus, heel vreemd. Het kan de komende weken veranderen en we houden iedereen op de hoogte”, vervolgt ze. Ook Idris zegt zich goed te voelen. „Het is interessant en zorgwekkend dat mensen mogelijk deze ziekte hebben en ogenschijnlijk in orde zijn, maar het wel gemakkelijk kunnen verspreiden.”

Nu het koppel geïsoleerd zit, richten ze zich vooral op quality time samen, spelen ze spelletjes en proberen ze ’creatief’ te blijven. Zo zou Idris bijvoorbeeld gitaarlessen hebben gevolgd en heeft hij een serenade gebracht aan zijn vrouw. „Weet je wat? Hij is niet slecht. Ik vind het niet erg dat hij speelt. Het is romantisch.”

Idris en Sabrina kregen de afgelopen dagen flink wat commentaar omdat ze ondanks de risico’s samen bleven. „Hoe vaak we ook hebben gepraat dat ze niet bij mij in de buurt moest komen, deed ze dat toch omdat ze dat graag wilde. Ik houd daardoor nog meer van haar en ik zou hetzelfde doen voor haar”, reageerde hij eerder deze week. „Hoe graag ik haar ook wilde beschermen, gingen we er al van uit dat zij ook besmet zou zijn. We hebben dat risico berekend”, verklaarde hij hun keuze samen te zijn. „Als zoiets als dit gaande is, is liefde het enige dat je kunt krijgen. Wie ben ik om de steun van mijn vrouw te weigeren?”