Spaanse royals leren over ouderenzorg tijdens coronacrisis

Felipe en Letizia leerden vanuit het Zarzuela-paleis in Madrid over de inzet en het werk dat de professionals in de ouderenzorg leveren tijdens de crisis. Zo is er bijvoorbeeld een noodplan opgesteld om de effecten van de pandemie op de ouderen te verminderen. Ook moet onder meer de sociale behoefte van ouderen in Spanje worden gegarandeerd door middel van telefonische monitoring.

Forum-voorzitter Dr. Serafín Romero benadrukte in het gesprek met de Spaanse royals daarnaast de belangrijke rol die de professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg hebben. Zij verrichten volgens hem speciaal en belangrijk werk dat moet worden versterkt om het evenwicht in het gezondheidszorgsysteem niet te verstoren.