Jaap van Zwedens New York Philharmonic mengt zich in racismedebat

Dat kondigt het orkest vrijdag aan ter gelegenheid van ’Juneteenth’, de herdenkingsdag op 19 juni waarop Amerikanen stilstaan bij het einde van de slavernij. De wereldberoemde muziekinstelling stuurt alle medewerkers op cursus, begint een dialoogprogramma en gaat projecten opzetten om zwarte muzikanten, componisten en gemeenschappen vooruit te helpen.

„Wij beginnen met te erkennen dat we nog veel te leren hebben over de geschiedenis van het racisme in ons land, historisch, hedendaags, en in onszelf”, staat in een verklaring van het New York Philarmonic. Het eerste onderdeel van een driestappenplan tegen rassenongelijkheid is een ’anti-racismetraining’ voor bestuurders, orkestleden en personeel. „Dat geeft ons de handvatten om de schadelijke effecten van racisme te begrijpen, of het bewust is of niet, in onszelf en in onze instelling.”

Ook gaat het orkest in gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap „om oprechte en misschien moeilijke gesprekken te voeren.” Het New York Philarmonic begint daarnaast met programma’s om zwart talent en de zwarte gemeenschappen te bevorderen.

Lang proces

„Het zal een lang proces zijn, maar een dat onmiddellijk begint. Door het hele land erkennen instellingen in onze sector en daarbuiten het belang van een vast moment van bezinning”, aldus New York Philharmonic, dat aankondigt voortaan elk jaar stil te staan bij Juneteenth. „Wij erkennen dat deze maatregelen eerder genomen hadden moeten worden, maar wij geloven dat het nooit te laat is om het juiste te doen.”