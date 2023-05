Prins Louis steelt opnieuw de show tijdens koninklijk bezoek

Op beelden die zijn gedeeld door Britse media is onder meer te zien hoe de 5-jarige Louis een kruiwagen vult met zand en hoe zijn 9-jarige broer George geconcentreerd met een schroefmachine in de weer is. Louis is ook te zien terwijl hij bij William op schoot in de cabine van een graafmachine zit. Voor Louis is de Big Help Out de eerste keer dat hij officieel als royal aan het werk is.

Tekst loopt door onder de foto’s.

Ⓒ Getty Images

Ⓒ Getty Images

Ⓒ Getty Images

Op Twitter is een filmpje van Louis viraal gegaan, waarbij hij een s’more eet en overduidelijk geniet van de zoete lekkernij.

Volgens de organisatie van de Big Help Out, vergelijkbaar met NL Doet in Nederland, doen meer dan zes miljoen mensen mee met de actiedag. Veel Britten zijn in verband met de kroning van koning Charles nog vrij.