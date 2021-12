Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe plannen voor 2022 René le Blanc lonkt nu naar Duitsland

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Voor zanger René le Blanc is de wereld niet groot genoeg. Nu wil hij ook Duitsland gaan veroveren. Ⓒ ANP/HH

Het nieuwe jaar kan voor René le Blanc (52) wel eens heel belangrijk worden. In Nederland brak hij landelijk door, na zijn deelname aan het SBS6-programma Ik geloof in mij. Nu heeft hij zijn zinnen erop gezet om ook in Duitsland een grote meneer te worden.