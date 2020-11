Diana-biograaf diep onder de indruk van Emma Corrin

„Wat Emma neerzet is het meest realistische portret dat ik ooit van prinses Diana gezien heb. Het is werkelijk waar geweldig. Er zijn heel veel series en films gemaakt over Diana, maar hier komt niemand bij in de buurt”, aldus Morton in Vanity Fair.

Volgens Morton is de Diana die Corrin neerzet wel iets netter dan dat de echte Diana was. „Ze maakt haar wat vrouwelijker, wat de serie ten goede komt.”

De verhaallijn rondom het huwelijk van prins Charles en Diana vond de schrijver ’hartverscheurend’. „Het was heel goed gedaan, omdat je ziet dat er van beide kanten toegewerkt wordt naar iets dat ze niet wilden: een koninklijk huwelijk. Dat deed me denken aan iets wat een goede vriendin van Di tegen me zei toen ik destijds research deed voor mijn boek. Dat het een tragedie was, die vooral zeer pijnlijk was voor de prinses.”

Het boek Diana: Her True Story baarde in 1992 veel opzien, nadat bleek dat de prinses in het geheim had meegewerkt aan het boek. Via een gezamenlijk contact kon Morton haar vragen stellen en deze verwerken in zijn boek. Diana was toen nog getrouwd met Charles, hoewel ze apart van elkaar leefden, en stond onder toezicht van de koninklijke familie.