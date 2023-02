Toestand acteur Tom Sizemore nog altijd kritiek

Ⓒ Getty Images

Acteur Tom Sizemore ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het gaat volgens zijn woordvoerder nog „ongeveer hetzelfde” met de 61-jarige Amerikaanse acteur die met een hersenaneurysma, een verwijding van een ader in de hersenen, werd opgenomen.