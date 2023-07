’Haunted mansion’ is zielloos ritje door het spookhuis

En door gaat Disney met het uitmelken van de eigen inboedel. Er worden remakes en live actionversies van de tekenfilmcollectie gemaakt. En na Pirates of the Caribbean en Jungle cruise is nu weer een pretparkattractie verfilmd: Haunted mansion.

Echt spannend wordt het niet met (v.l.n.r) Gabbie (Rosario Dawson , Harriet (Tiffany Haddish), Ben (LaKeith Stanfielden) en Kent ( Owen Wilson). Ⓒ Jalen Marlowe