Kinderen 90210-ster Tori Spelling gepest op school

Bij een foto genomen toen de twee peuters waren, schrijft Spelling dat haar inmiddels elfjarige dochter in de afgelopen twee jaar „meer pesterijen heeft ondergaan dan anderen in hun hele leven.” Haar ouders zouden zelfs een andere school hebben moeten zoeken voor Stella, omdat de ouders van haar pestkop in het bestuur zaten en er daardoor niet tegen de jongen werd opgetreden. „Dit meisje wilde twee jaar geleden nog president worden. Nu heeft ze paniekaanvallen en wil niet meer naar school”, aldus haar moeder.

Zoon Liam (12) werd volgens Spelling zo erg gepest, dat hij lichamelijke problemen door de stress daarvan kreeg. Ook hij zou van school zijn gewisseld, maar in het geval van Liam hielp dat niet, waardoor zijn ouders hem van school hebben gehaald, vertelt de actrice. Ze schrijft dat ze heeft getwijfeld of ze haar verhaal wel zou delen, omdat „sterren soms veroordeeld worden als ze problemen hebben waar anderen ook mee kampen”.

Echtgenoot Dean McDermott haalde vorig jaar op Instagram al eens uit naar mensen die commentaar leverde op het gewicht van hun kinderen. „Ik walg van het commentaar dat hier wordt gegeven op mijn kinderen”, schreef hij onder een post van Spelling. „Wat is er mis met jullie?”

Spelling en McDermott hebben naast Liam en Stella nog drie kinderen: Hattie (8), Finn (7) en Beau (2).