VI-mannen aangeslagen: ’We leven mee met de familieleden van Peter R. de Vries’

„We kunnen weinig anders zeggen dan dat het verschrikkelijk is en dat we beter kunnen stoppen”, aldus Wilfred Genee aan het einde van de vroege uitzending van De Oranjezomer.

De presentator wilde het liever overlaten aan de actualiteitenprogramma’s en brak de show iets eerder af. „Dan kunnen we later vanavond misschien wel reageren. We zijn allemaal in grote shock. We leven allemaal enorm mee met de familieleden ook.”

Genee was zichtbaar aangedaan. „Ik ken hem redelijk. Hij is gewoon echt een goed en bijzonder mens.