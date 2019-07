Koningin Letizia bij internationale top over kankeronderzoek

De belangrijkste vraag die tijdens de top Grand Challenge aan de orde kwam, was hoe de grote uitdagingen van het onderzoek naar kanker moeten worden aangepakt. Letizia schoof aan als erevoorzitter van de Spaanse Bond tegen Kanker. De groep vooraanstaande onderzoekers kwam dit keer bijeen in Madrid, later dit jaar volgen volgens het Spaanse hof bijeenkomsten in Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Vorige week was Letizia ook al op pad voor de Spaanse Bond tegen Kanker. Ze testte ook een VR-bril, die wordt gebruikt bij chemotherapiepatiënten om stress te verlichten door natuurscènes af te spelen.