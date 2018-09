Cee Lo Green ontkent beschuldigingen

"De beschuldigingen zijn verachtelijk, onwaar en ontzettend pijnlijk voor Cee Lo, zijn kinderen en zijn familie", zegt de woordvoerder van de zanger tegen muziekblad Rolling Stone.

Vorige week maakte de politie bekend een onderzoek te hebben ingesteld naar Green. "Als de feiten naar buiten komen zal blijken dat als er een slachtoffer is in deze zaak, dat Cee Lo is."

De zanger is volgens zijn woordvoerder enorm dankbaar voor alle steunbetuigingen van fans, vrienden en collega's.