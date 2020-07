Prins William vindt lesgeven aan zijn kinderen ’erg lastig’

De 38-jarige prins verblijft vanwege al maanden met zijn gezin in hun familiehuis in Norfolk, waar hij en zijn vrouw Catherine zich opwerpen als leraren voor hun jonge kinderen. Maar dat gaat William niet altijd even soepel af. „Ik ben erachter gekomen dat ik daar niet zoveel geduld voor heb, in tegenstelling tot mijn vrouw. Zij heeft echt engelengeduld. Toch vormen we samen een goed team: ik begin met de lesjes en op het moment dat mijn aandacht verslapt, dan stapt zij in om het af te maken.”

William en Catherine hoeven hun jongste zoon Louis (2) nog niet te onderwijzen, maar George (7) en Charlotte (5) hebben wel dagelijks scholing nodig. „Ik vind het gênant om toe te geven, maar ik snap helemaal niets van de rekensommen die George moet maken. Daarin heeft hij niet bepaald een goede leraar aan mij.’