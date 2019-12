Wethouder Sharon Dijksma bevallen van dochtertje

Alsof ze het voor de stad deed, zo meldt de politicus het op Twitter: „Amsterdam heeft er weer een nieuwe inwoner bij!” De naam van ’de nieuwe inwoner’? Eleonora. „Trots en dankbaar zijn we voor dit prachtige cadeautje”, schrijft ze er als persoonlijke noot nog bij.

Aan De Telegraaf laat ze verder nog weten dat alles uitstekend is verlopen. „We zijn dankbaar dat alles goed is gegaan en heel blij met haar komst. Trots op onze lieve wolk van een baby. Het is een bijzondere Kerst.”

Eleonora is het derde kindje van haar en Thomas.