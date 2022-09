Chris Hemsworth minder gespierd in nieuwe Thor: ’Misschien word ik gewoon oud’

„Elke keer dat ik het personage heb gespeeld en flink had getraind, verloor ik die spieren weer voor een andere film. Spiergeheugen bestaat en ik zei altijd da het elke keer een beetje makkelijker werd, maar het was bijzonder moeilijk”, vertelt Hemsworth in gesprek met The Direct. „Ik denk ook dat dat kwam omdat het streefgewicht vele malen hoger lag dan waar ik vandaan kwam.

De acteur legt uit dat hij een jaar de tijd had om te trainen en zijn lichaam te ’manipuleren’, maar dat hij dat nu niet meer wil. „Het was echt een leuke ontdekkingstocht, maar ik denk niet dat ik weer zo gespierd wil worden.” Want hoe leuk hij het ook vond, het trainingsregime was vooral ook vermoeiden, zo legt hij uit. „Ik weet het niet, misschien word ik oud, maar alles begon gewoon meer pijn te doen.”