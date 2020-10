De kandidaten van Over Winnaars met Jamai (gehurkt midden) in hun midden. Ⓒ foto Helene Wiesenhaan

Nooit eerder in zijn carrière heeft Jamai Loman zo’n persoonlijk programma gemaakt, maar met Over winnaars neemt hij de volgende stap. Daarin gaan deelnemers met een fysieke beperking of ernstige ziekte een uitdaging aan. Het is hem op het lijf geschreven: onlangs vierde Loman dat hij twee jaar geleden een donornier van zijn zwager ontving.