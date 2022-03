Advocaat Amanda Bynes: het gaat heel goed met haar

„Het gaat heel goed met haar en ze kijkt ernaar uit om in haar nieuwe woning te trekken met Paul”, zegt de advocaat van Bynes, David Esquibias, tegen People. „Ze zijn actief op zoek naar meubels en ze is enthousiast over alles.”

Lynn Bynes, de moeder van de actrice, kreeg in 2013 zeggenschap over haar financiën en op het vlak van medische zaken. De rechter besloot die regeling dinsdag te beëindigen, nadat de She’s the Man-actrice hier in februari een verzoek voor had ingediend. Bynes liet eerder via haar advocaat aan TMZ weten dat haar ouders achter deze keuze stonden.

Bynes, die op 10-jarige leeftijd doorbrak dankzij de Nickelodeonserie All That, kwam op 27-jarige leeftijd onder curatele van haar moeder omdat het mentaal niet goed met haar ging. Ze kampte met verslavingen en zou onder meer brand hebben gesticht op de oprit van een oudere vrouw.