Nederlands ex-model: ’Verkracht door leverancier Epstein’

Multimiljardair Jeffrey Epstein pleegde vorige maand zelfmoord in zijn cel. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ex-model Thysia Huisman komt met nieuwe details over wat haar is overkomen in de modewereld. De Nederlandse zegt dat ze op haar achttiende is verkracht door de Franse modellenscout Jean-Luc Brunel, die wordt gezien als een spil in het seksnetwerk van de Amerikaanse misbruikmiljardair Jeffrey Epstein.