Connie komt huurster tegemoet

De twee hebben samen enkele panden, waarvan zij een woning in Rotterdam verhuren. Het is het verhaal van deze huurster dat Connie in de media moet afschilderen als een meedogenloze verhuurster, die zelfs niet schroomt een deurwaarder op haar af te sturen. Volgens deze Maxime is Eugène van Dun hun verhuurder, heeft ze hem altijd betaald, maar zorgt Connie Witteman er nu voor dat zij ’s nachts wakker ligt en hartkloppingen krijgt, zo vertelt ze maandagavond aan Shownieuws.

Geheel ten onrechte wordt Connie op deze manier in een kwaad daglicht gezet, laat zij dinsdag aan Privé weten. Al heeft Eugène op zijn eigen initiatief vier maanden geleden het huurcontract en het bankrekeningnummer alleen op zijn naam laten zetten, zij is nog steeds mede-eigenaar van de woning. Daarom is aan de huurders al meerdere keren nadrukkelijk gevraagd de huur in elk geval voor de helft aan haar te betalen. Zij zouden dat bewust geweigerd hebben.

Medelijden

De advocaat van Witteman benadrukt dan ook dat zij geheel in haar recht staat. Toch wil Connie zelf met haar hand over haar hart strijken. Nadat ze hoorde hoe de huurster op tv haar verhaal deed, was het medelijden dat bij haar overheerste. Zij laat dan ook weten dat ze besloten heeft alsnog de borg aan de huurster te betalen.

Een behoorlijke geste, typeert haar advocaat. De strijd tussen Connie en haar ex, onder meer over de panden die ze moeten verdelen, loopt al maanden. Van Dun schuwt daarbij geen harde taal, zoals al eerder bleek uit appjes die weekblad Privé destijds onthulde. Bedreigingen waarover de diva eerst niet van plan was te spreken. „Maar”, zoals ze toen zei: „het is wat het is. Ik vind dat een nare eigenschap van iemand. Ik ben 1.58m, 68 jaar en ik heb geen zin om te liggen vechten.”