Meilandjes hebben miljoenenvilla in Hengelo verkocht

„Ik had net mijn living klaar, ik heb net het prachtige tijgerbehang er op zitten. Maar ja, dan krijg je brieven van de gemeente Bronckhorst: het bestemmingsplan schijnt niet goed te zijn bij ons. Ik woon in de grote boerderij, dan heb je een corridor en dan de kleine boerderij daar aan vast, daar woont Erica. Nou toen wij dat kochten was er een prachtige keuken met een zwarte AGA-cooker, een volledige badkamer met een ovaal bad, een sauna er in en nou krijgen we brieven, dat wij er waarschijnlijk helemaal niet mogen wonen”, vertelde hij in december teleurgesteld in Linda’s Wintermaand.

Gezien de familie er niet met de gemeente uit kwam, zat er maar een ding op: de villa weer verkopen. De Meilandjes laten vrijdag op Instagram weten dat dat nu is gelukt. „Nu op zoek naar een nieuw stulpje”, schrijft Erica dolgelukkig. Toch is enige voorzichtigheid geboden: het huis is vooralsnog ’onder voorbehoud’ verkocht en kan in theorie dus alsnog niet doorgaan.

Hoewel de familie schrijft op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen, zou dat al niet meer nodig zijn. De Meilandjes zouden namelijk hun oog hebben laten vallen op een luxe villa in Noordwijk, zo werd onlangs bekend. Dat nieuws had alleen nog geheim moet blijven, gezien het nieuwe seizoen van Chateau Meiland in het teken van hun huizenjacht staat. Het programma is vanaf 1 maart weer wekelijks te zien op SBS. Er zijn ondertussen al zes seizoenen over de familie Meiland gemaakt. In 2019 won Chateau Meiland de Gouden Televizier-Ring.

