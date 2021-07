Harry Potter-actrice Jessie Cave: ’Onzichtbaar op set toen ik wat kilo’s aankwam’

„Ik kwam een aantal kilo’s aan na Harry Potter, gewoon omdat ik mezelf niet langer uithongerde. Als opgroeiend meisje gebeurt dat gewoon”, vertelt ze. Toen ze terugkeerde voor de film Deathly Hallows deel 1 en 2, voelde ze zich vreselijk. „Ik werd behandeld als een ander soort. Het was waarschijnlijk meer mijn eigen onzekerheid, in een tijd waarin actrices hooguit maatje 36 droegen. En ik had nu maat 40. Het was een erg ongemakkelijke ervaring. Ik voelde me onzichtbaar.”

Jessie Cave zegt nog steeds issues te hebben met haar gewicht en haar werk. Volgens haar ontstonden die al toen ze fan was van Friends en een voorbeeld nam aan Jennifer Aniston en Lisa Kudrow. Later ontdekte ze dat Aniston van haar agent 14 kilo moest afvallen om de rol te krijgen en dat Lisa zichzelf ’ziek had gemaakt met diëten’. „Ze waren zo minuscuul, zo dun. Jarenlang dacht ik dat zij geluk hadden. Maar nu is het duidelijk dat zij zichzelf ook uithongerden.”

Cave is dan ook blij dat ze van carrière is geswitcht. „Als ik onnatuurlijk dun zou zijn gebleven, zou ik vast meer acteerklussen hebben gekregen, maar dan zou ik nooit begonnen zijn met schrijven.