Paris Hilton klaar voor het moederschap

Paris vertelde ’enorm geïnspireerd te zijn door Kim’, die moeder is van vier kinderen. „Eigenlijk zou elke vrouw haar eitjes moeten laten invriezen, zodat je er controle over hebt en niet denkt: ’Oh mijn god, ik moet nu trouwen’, of überhaupt een relatie aangaat om die kinderwens maar in vervulling te laten gaan.”

De Hilton-telg zou graag moeder willen worden. „Het lijkt me enig om ze aan te kleden, daar fantaseer ik weleens over. In een ideale wereld krijg ik een tweeling: een jongen en een meisje, dat zou fantastisch zijn.”

Paris heeft momenteel een relatie met Carter Reum.