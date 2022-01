Juryleden Waylon en Glennis Grace en presentator Chantal Janzen reageren op aantijgingen The Voice

„Geschokt over de berichten omtrent The Voice”, schrijft Janzen in haar Instagram Stories. „Schande voor de hardwerkende mensen aan en in dit programma die hier niets van weten en niets mee te maken hebben. Onderste steen moet boven.” Janzen is sinds 2019 presentatrice van The Voice. Ze maakt het programma samen met Martijn Krabbé, die de negen seizoenen daarvoor samen presenteerde met Wendy van Dijk.

De huidige juryleden Waylon en Glennis Grace hebben via hun managers gereageerd bij Shownieuws. „Waylon heeft hier niks mee te maken. Dit is ook bevestigd vanuit RTL. Uiteraard vindt ook Waylon dit een hele kwalijke zaak.” Het management van Glennis laat weten dat zij op de hoogte is maar er ook niet veel meer van weet. „We weten wat er in de media staat, maar meer ook niet. Glennis is net een nieuwe coach, dus weet net zoveel als iedereen. Meer kunnen en willen we er niet over zeggen.”

