Jane Fonda reageert op overlijden broer

„Ik ben zeer bedroefd”, zegt de 81-jarige Jane Fonda tegen Variety. „Hij was mijn lieve, kleine broertje, de prater in onze familie.” Jane, naast actrice ook activist en schrijfster, vertelt dat ze de laatste dagen nog „fijne momenten” met haar broer heeft beleefd. „Hij stapte met een lach uit het leven.” De vader van Jane en Peter, Henry Fonda, was eveneens een beroemd acteur.

Peter Fonda overleed vrijdag in zijn huis in Los Angeles, omringd door zijn familie. Ook andere beroemdheden hebben op het heengaan van de acteur gereageerd. Acteur en filmmaker Rob Reiner schreef dat „zijn hart uitgaat” naar Jane Fonda. Peter Fonda omschreef hij als „een revolutionair filmmaker in een revolutionaire tijd”.

Acteur Joseph Gordon-Levitt plaatste een foto van Peter Fonda op Twitter, met de tekst „ICOON” erbij. Actrice Mia Farrow noemt Fonda „een prachtig mens.” Talkshowhost Larry King omschrijft de acteur als een „grootse persoonlijkheid, een geweldige acteur en een goede vriend.”