Akwasi deelt doodsbedreigingen na Zwarte Piet-uitspraken

Mensen waren woedend op Akwasi nadat beelden van zijn speech op sociale media werden gedeeld, waarin hij aangaf geweld te gaan gebruiken. „Op het moment dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”, riep hij maandagavond vanaf de Dam tegen een grote menigte die daar was gekomen om tegen racisme te demonstreren.

Ook PVV-leider Geert Wilders liet van zich horen. „Waar zijn de voorgedrukte aangifteformulieren? Waar is de boosheid van Rutte? Of meten we met twee maten met een dubbele moraal premier Rutte? Over discriminatie gesproken...”, schreef de politicus.

Akwasi’s management stelde eerder in RTL Boulevard dat zijn uitspraken gezien moesten worden als ’een oproep tot verzet en niet tot geweld’. In talkshow M beweerde de rapper dat mensen die hem kennen, weten dat hij ’geen vlieg kwaad’ zou doen en verschool hij zich achter het argument dat ’Zwarte Piet een fictief persoon is’. „We weten allemaal dat Zwarte Piet niet bestaat. Hoe ga ik iemand die niet bestaat pijn doen?” Toch stelde hij zelf wel geraakt te worden door het fictieve figuur. „Ieder jaar als ik Zwarte Piet zie, voelt dat als een klap in mijn gezicht.”