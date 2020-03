’Meghan verbiedt Harry naar zieke vader te gaan’

Prins Charles bleek woensdag besmet te zijn met het coronavirus en zit met Camilla in zelfisolatie in Schotland. Harry zou hem daarom nu maar wat graag willen bezoeken. Maar Meghan vindt het in deze tijden van corona niet goed dat Harry überhaupt reist. De Canadese overheid verbiedt geen vluchten naar Engeland, maar raadt in het algemeen wel alle niet-essentiële reizen naar het buitenland af. Reizigers die terugkeren naar Canada wordt gevraagd veertien dagen in zelfisolatie te gaan.

„Natuurlijk is Harry gefrustreerd. Ze zijn beiden gefrustreerd”, vertelt de bron. Volgens de insiders zijn Harry en Meghan immers beiden aanpakkers en juist nu kunnen ze praktisch niets doen. Zelf verblijven ze met baby Archie in hun villa op Vancouver Island. Daar hanteren ze strikte hygiëneprotcollen voor hun personeel, dat nu ook allemaal verplicht handschoentjes draagt.

Toch zou Harry nog regelmatig contact hebben met zijn vader, die het naar omstandigheden goed gaat en vanuit zijn huis in Schotland zelfs blijft werken. Ook met zijn grootmoeder, queen Elizabeth en zelfs met zijn broer William is het contact frequent. „Door de coronacrisis zijn hun banden eigenlijk weer hechter geworden, vooral die tussen Harry en zijn broer.”